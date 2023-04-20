Более 9 тысяч жителей Тагила проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
На втором месте располагается территория в поселке Рудника им. III Интернационала. За нее уже отдали 2020 голосов. За площадь перед зданием Машиностроительного техникума проголосовали 1834 человека. А за пешеходную территорию по Ленинградскому проспекту от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского — 1069 человек, сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Всего в голосовании приняли участие 125 тысяч человек со всей Свердловской области. Проводится оно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие принимают 55 муниципалитетов региона.
Напомним, участвовать в голосовании может каждый житель своего города, которому уже исполнилось 14 лет. Голосовать можно только один раз. Отдать голос можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru либо на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Также жители Нижнего Тагила могут обратиться к волонтерам, которые работают в крупных ТЦ, парках, скверах и других местах.