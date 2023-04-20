Более 9 тысяч жителей Тагила проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год

Напомним, участвовать в голосовании может каждый житель своего города, которому уже исполнилось 14 лет. Голосовать можно только один раз. Отдать голос можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru либо на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Также жители Нижнего Тагила могут обратиться к волонтерам, которые работают в крупных ТЦ, парках, скверах и других местах.