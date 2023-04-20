Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области

Подорожание борщевого набора в регионе вновь зафиксировали специалисты Свердловскстата. За неделю с 10 по 17 апреля больше всего цена выросла на капусту.

Средняя цена на капусту в магазинах составляла 30,21 рубля за килограмм (+5,28%). Картофель подорожал до 30,85 рубля (+1,52%), репчатый лук — до 60,52 рубля (+1,5%). Свекла стоила 41,16 рубля (+1,28%). Яблоки покупатели могли приобрести за 114,12 рубля (+2,13%), а бананы — за 128,84 рубля (+1,01%). Килограмм сахара обходился свердловчанам в 62,06 рубля (+1,64%), сыры подорожали до 787,88 рубля (+0,79%), курица — до 151,24 рубля (+0,16%). Однако большинство продовольственных товаров из списка статистических данных подешевело. Литр молока в среднем стоил 66,52 рубля (-0,85%), десяток яиц — 81,72 рубля (-0,8%), килограмм пшеничного хлеба — 89,56 рубля (0,45%). Также снизились цены на рыбу, колбасу и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, чай, соль, муку, вермишель, крупы и водку. Стоимость мяса за неделю не изменилась. На 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области Узнать подробнее Читайте также: Крупы, яйца и хлеб подорожали в Свердловской области Овощи снова подорожали в Свердловской области