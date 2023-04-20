TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Изображение материала

Часть дома обрушилась в Серове

20 апреля 2023, 09:27
Фото: 1MI
В Серове произошло обрушение конструктивных элементов дома. Рухнула несущая стена в одной из квартир в многоквартирном двухэтажном доме №7 по улице Строителей.

Квартира находится на первом этаже. Известно, что шесть лет назад собственники жилья произвели незаконную перепланировку. В последствии произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире. После этого инцидентом заинтересовалась прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

После обрушения стены коммунальные услуги перестали поставляться в пострадавшую часть дома. Это повлекло промерзание, сырость и плесень в помещениях.

Жильцы пожаловались в управляющую компанию и администрацию. Теперь прокуратура планирует дать свою оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа в части необходимости рассмотрения вопроса об аварийности дома и расселения жильцов. Проверят и деятельность управляющей компании.

Кусок перил обрушился на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Дом#Серов#Обрушение#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Сегодня, 06:49
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Сегодня, 04:36
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
18 апреля 17:24
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:03
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Тагиле 20 апреля
Сегодня, 06:04
Почему роуминг от Мотив выручает: интервью с Андреем Золотаревым
Сегодня, 06:59