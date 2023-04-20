Часть дома обрушилась в Серове

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Квартира находится на первом этаже. Известно, что шесть лет назад собственники жилья произвели незаконную перепланировку. В последствии произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире. После этого инцидентом заинтересовалась прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
После обрушения стены коммунальные услуги перестали поставляться в пострадавшую часть дома. Это повлекло промерзание, сырость и плесень в помещениях.
Жильцы пожаловались в управляющую компанию и администрацию. Теперь прокуратура планирует дать свою оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа в части необходимости рассмотрения вопроса об аварийности дома и расселения жильцов. Проверят и деятельность управляющей компании.