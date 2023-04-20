Часть дома обрушилась в Серове

Квартира находится на первом этаже. Известно, что шесть лет назад собственники жилья произвели незаконную перепланировку. В последствии произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире. После этого инцидентом заинтересовалась прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.