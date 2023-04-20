Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Часть улицы Красноармейской на Вые перекроют на полгода в Нижнем Тагиле для движения транспорта. Это связано с перекладкой канализационного коллектора. Работы по строительству новой насосной станции начнутся в ближайшее время, до конца года заменят 600 метров водовода от улицы Черных в сторону реки Тагил.
Два депутата ушли из состава молодежной думы Нижнего Тагила. Они сказали, что такое решение было принято по семейным обстоятельствам. Это Никита Панников, алтарник Свято-Троицкого кафедрального собора, и Евгения Сергеева, инженер по охране окружающей среды на УВЗ.
Акция «Бессмертный полк» в этом пройдет в обновленных форматах. Это будет сделано для того, чтобы привлечь больше участников. От традиционного шествия организаторы отказались в целях безопасности.
У депутатов Нижнетагильской городской думы появились вопросы к региональному Минздраву по поводу нехватки кадров в больницах и поликлиниках. Поэтому они решили пригласить на одно из заседаний представителя ведомства, но министерство выставило свое условие - сузить вопрос о кадрах до обсуждения целевого обучения в Нижнем Тагиле.
Тагильчане отказались от реконструкции и содержания корта во дворе дома по улице Газетная, 65. Теперь им нужно решить вопрос о демонтаже конструкции. Чиновники отмечают, что жильцы отказываются от участия в программе по благоустройству дворов.