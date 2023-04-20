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Часть улицы в Тагиле перекроют на полгода, а «Бессмертный полк» пройдет по-новому

20 апреля 2023, 15:41
Фото: 1MI
Часть улицы в Нижнем Тагиле перекроют на полгода, а «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 апреля.

Часть улицы Красноармейской на Вые перекроют на полгода в Нижнем Тагиле для движения транспорта. Это связано с перекладкой канализационного коллектора. Работы по строительству новой насосной станции начнутся в ближайшее время, до конца года заменят 600 метров водовода от улицы Черных в сторону реки Тагил.

В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
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Два депутата ушли из состава молодежной думы Нижнего Тагила. Они сказали, что такое решение было принято по семейным обстоятельствам. Это Никита Панников, алтарник Свято-Троицкого кафедрального собора, и Евгения Сергеева, инженер по охране окружающей среды на УВЗ.

Два депутата выходят из состава молодежной думы Нижнего Тагила
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Акция «Бессмертный полк» в этом пройдет в обновленных форматах. Это будет сделано для того, чтобы привлечь больше участников. От традиционного шествия организаторы отказались в целях безопасности. 

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году
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У депутатов Нижнетагильской городской думы появились вопросы к региональному Минздраву по поводу нехватки кадров в больницах и поликлиниках. Поэтому они решили пригласить на одно из заседаний представителя ведомства, но министерство выставило свое условие - сузить вопрос о кадрах до обсуждения целевого обучения в Нижнем Тагиле.

Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
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Тагильчане отказались от реконструкции и содержания корта во дворе дома по улице Газетная, 65. Теперь им нужно решить вопрос о демонтаже конструкции. Чиновники отмечают, что жильцы отказываются от участия в программе по благоустройству дворов.

Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
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Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
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