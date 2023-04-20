Часть улицы Красноармейской на Вые перекроют на полгода в Нижнем Тагиле для движения транспорта. Это связано с перекладкой канализационного коллектора. Работы по строительству новой насосной станции начнутся в ближайшее время, до конца года заменят 600 метров водовода от улицы Черных в сторону реки Тагил.