Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Тагиле 20 апреля

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +5 градусов и северо-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Кроме того, на территории города действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.
После 20-минутных замеров показатель диоксида азота был 0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Превышение вещества составило 1,5 раза. Остальные вещества-загрязнители — диоксид серы, сероводород, формальдегид, синильная кислота, углекислый газ и метан — газоанализатор в воздухе не обнаружил.
Диоксид азота относится ко второму клaссу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевaния горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.