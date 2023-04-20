Дом-музей Мамина-Сибиряка отреставрируют в поселке Висим под Нижним Тагилом

В настоящее время в здании располагается литературно-мемориальный музей, оно является объектом культурного наследия федерального значения В этом доме родился и учился писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Он был построен во второй половине XIX века, капитальный ремонт там проводился в 1979 году, в 2002 году прошли ремонтно-реставрационные работы.