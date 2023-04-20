Дом-музей Мамина-Сибиряка отреставрируют в поселке Висим под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Updated Сегодня, 14:13
На проведение ремонта выделено 5,3 миллиона рублей. Реконструированный объект необходимо сдать не позднее 31 августа 2023 года.
В настоящее время в здании располагается литературно-мемориальный музей, оно является объектом культурного наследия федерального значения В этом доме родился и учился писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Он был построен во второй половине XIX века, капитальный ремонт там проводился в 1979 году, в 2002 году прошли ремонтно-реставрационные работы.
Здание музея одноэтажное, деревянное, с холодным пристроем. Перед домом имеется палисадник, забор и дощатый тротуар. Во дворе расположены навес для выставки экспозиции, надворные постройки, баня и туалет.
Согласно документации, строители должны будут демонтировать с поверхностей фасадов инородные детали: металлические стержни, крепежи, инженерные коммуникации. Обшивка и каркас с основного объема здания будут сняты.
Подрядчики расчистят покрытия от грязи, растений и мхов, заменят на новые поврежденные деревянные элементы карниза и доски, а затем обработают их огне-био-защитным составом. После этого дом обошьют заново.
Существующую кровлю строители демонтируют и установят новую. Также предстоит ремонт печной трубы, крыльца, поврежденных венцов, замена всех деревянных оконных проемов и наличников.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от подрядчиков принимаются до 26 апреля.