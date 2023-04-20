Два депутата выходят из состава молодежной думы Нижнего Тагила

В беседе с TagilCity.ru Никита Панников отметил, что ему очень понравилось в Молодежной думе, но времени на все задуманное у него не хватает. Молодой человек будет готовиться к экзаменам для поступления в семинарию, на что он получил благословение от владыки Феодосия.