Два депутата выходят из состава молодежной думы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Два депутат молодежной думы Нижнего Тагила по семейным обстоятельствам решили уйти из основного состава. Это Никита Панников, алтарник Свято-Троицкого кафедрального собора, и Евгения Сергеева, инженер по охране окружающей среды на Уралвагонзаводе.
В беседе с TagilCity.ru Никита Панников отметил, что ему очень понравилось в Молодежной думе, но времени на все задуманное у него не хватает. Молодой человек будет готовиться к экзаменам для поступления в семинарию, на что он получил благословение от владыки Феодосия.
Было приятно работать в атмосфере поддержки между нами, коллегами и от старших товарищей очень большая исходила забота. Ребята большие трудяги, я думал будут чьи-то дочки или сыночки, а там реально люди, которые прошли собеседование на основе хороших проектов. Времени отнимает это немало все, это одна из причин ухода. Так как не могу совместить занятость в соборе, молодежную работу в молодежном отделе нашей епархии и еще думу молодежную, — поделился тагильчанин Никита Панников.
О своем решении молодые депутаты объявили еще на заседании молодежной думы. Теперь им предстоит получить одобрение старших коллег на очередном заседании городской думы Нижнего Тагила, которое состоится через неделю.
На место предложили утвердить кандидатов из кадрового резерва Молодежной думы — Бориса Гатина и Илью Субботина.
Потихоньку начала формироваться молодежная дума. Видимо, ребята поняли, чем будут заниматься. Это жизнь, ничего в этом плохого нет. Хорошо, что у нас есть резерв, достойный, будем надеяться, — прокомментировал депутат Гаджи Абдулов.