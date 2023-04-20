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Движение транспорта перекрыто на одном из перекрестков Вагонки в Нижнем Тагиле

20 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
Движение транспорта в Нижнем Тагиле перекрыто на перекрестке Ленинградский проспект — проспект Дзержинского 20 апреля 2023 года.

Движение приостановлено в связи с проводящимися работами на светофорном объекте, рассказали в Центре организации дорожного движения во ВКонтакте.

Ограничение автомобильного движения на дороге продлится с 10.00 до 12.00.

Напомним, днем 18 апреля 2023 года на трассе Пермь — Екатеринбург было временно приостановлено движение транспорта из-за капитального ремонта путепровода. Работы проходили через ж/д дорогу с 15:20 до 16:20.

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург будет временно перекрыто
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ограничение движения#Транспорт#Работы#Светофоры#Общество
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