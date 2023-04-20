Движение транспорта перекрыто на одном из перекрестков Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Движение приостановлено в связи с проводящимися работами на светофорном объекте, рассказали в Центре организации дорожного движения во ВКонтакте.
Ограничение автомобильного движения на дороге продлится с 10.00 до 12.00.
Напомним, днем 18 апреля 2023 года на трассе Пермь — Екатеринбург было временно приостановлено движение транспорта из-за капитального ремонта путепровода. Работы проходили через ж/д дорогу с 15:20 до 16:20.