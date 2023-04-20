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Фонд Росконгресс и Курчатовский институт анонсировали реализацию совместных проектов

20 апреля 2023, 11:23
Фото: РИА
Фонд. Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом. Стороны запланировали тесное взаимодействие в сфере организации и проведения научно-технологических конгрессно-выставочных мероприятий.

Выступая стратегическим научным партнером Фонда Росконгресс, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» будет непосредственным участником процесса формирования концепций мероприятий, а также их научной повестки и списков участников. Учреждения будут сотрудничать в информационной сфере и намерены оказывать друг другу поддержку консультационного и экспертного характера, пишет inkazan.ru.

Глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев акцентировал внимание на том, что фонд ведет сотрудничество с институтом уже не один год. Ранее было совместно организовано много масштабных мероприятий международного уровня, включая Конгресс молодых ученых, Петербургский международный экономический форум и Российский винодельческий форум. Стуглев отметил, что учреждения сейчас просто формально закрепили давние взаимоотношения.

«Во всем мире сохраняется огромнейший интерес к российской науке. Во многом суть конгрессно-выставочного бизнеса – это проведение в том числе и научных конференций, научных форумов. Полагаю, что наше соглашение также поможет вывести и эти мероприятия на очень серьезный стандарт, который мы вместе с вами сформировали, - заявил руководитель Фонда Росконгресс. - В дальнейшем мы будем только развивать наше сотрудничество, помогая друг другу делать мероприятия все лучше и лучше, а сами мероприятия будут содействовать развитию научных исследований».

Стуглев сообщил о том, что в перспективе множество важных событий пройдет «на пространстве доверия Росконгресс».

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Марат Камболов также не сомневается в том, что сотрудничество с Фондом Росконгресс будет плодотворным.

По словам советника президента РФ, почетного гостя мероприятия Антона Кобякова, проводимые фондом мероприятия отлично подходят для проведения презентаций отечественных технологий и разработок. Курчатовский институт – один из ведущих в мире научно-исследовательских центров, заметно обогащающий повестку деловых мероприятий, заявил Кобяков.

«Уверен, что сотрудничество столь авторитетных каждого в своей области институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира», – заключил советник главы государства.

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