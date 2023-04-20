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Глава Нижнего Тагила вошел в состав Совета при президенте РФ

20 апреля 2023, 08:36
Фото: 1MI
В состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления включен глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 19 апреля.

Также в состав этого же совета включен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Совета также входит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, начальник Управления президента Андрей Ярин, руководитель администрации президента Антон Вайно и другие.

В части регионального состава Совета можно увидеть фамилии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского и других политиков.

Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВО в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Совет при президенте#Указ#Мэр#Губернатор#Политика#Эксклюзив
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