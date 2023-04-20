Глава Нижнего Тагила вошел в состав Совета при президенте РФ

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Также в состав этого же совета включен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Совета также входит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, начальник Управления президента Андрей Ярин, руководитель администрации президента Антон Вайно и другие.
В части регионального состава Совета можно увидеть фамилии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского и других политиков.