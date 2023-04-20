Глава РЭО Буцаев: Компания и волонтеры разработали экостандарт для форумов

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В 2022 и 2023 годах экологи из волонтерской организации «Делай!» совместно с РЭО выступили в роли сквозных экопартнеров мероприятий Росмолодежи. В прошлом году при поддержке активистов были экологизированы восемнадцать масштабных событий. В этом году планируется охватить двадцать пять молодежных форумов. Для полноценной их экологизации РЭО создал специальную инструкцию, руководствуясь которой организаторы смогут провести массовые мероприятия без ущерба для природы. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Созданный РЭО и эковолонтерами «Делай!» экологический стандарт был представлен в рамках церемонии открытия сезона российских молодежных форумов и на «Мастерской сотрудничества». В первую очередь программа ориентирована на дирекции крупных мероприятий, пишет gorod55.ru.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что нужно установить параметры, руководствуясь которыми форумы можно будет проводить максимально экологично — с минимальной антропогенной нагрузкой и углеродным следом. Также необходимо приложить усилия к формированию у участников экологических привычек и призвать их к осознанному потреблению.
Глава молодежных проектов РЭО и волонтерской организации «Делай!» Андрей Руднев раскрыл детали инструкции. Она предполагает, что в ходе подготовки к проведению мероприятий нужно организовать раздельный сбор мусора на площадке, провести ответственные закупки и разработать программу по экологическому просвещению участников.
По итогам форумного сезона волонтеры займутся составлением рейтинга экологичности прошедших событий. Для этого добровольцы посетят площадки форумов с целью их аудита и каждой начислят баллы в соответствии со стандартами. После этого будет сформирован рейтинг экологичности мероприятий.