Глава РЭО Буцаев: Компания и волонтеры разработали экостандарт для форумов

В 2022 и 2023 годах экологи из волонтерской организации «Делай!» совместно с РЭО выступили в роли сквозных экопартнеров мероприятий Росмолодежи. В прошлом году при поддержке активистов были экологизированы восемнадцать масштабных событий. В этом году планируется охватить двадцать пять молодежных форумов. Для полноценной их экологизации РЭО создал специальную инструкцию, руководствуясь которой организаторы смогут провести массовые мероприятия без ущерба для природы. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.