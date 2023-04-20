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Инфляция снизилась почти на 8% в Свердловской области

20 апреля 2023, 10:49
Фото: 1MI
В Свердловской области показатель годовой инфляции в марте составил 3,5 %. В сравнении с февралем он снизился (11,3 %), сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления.

По данным экспертов, причина - статистический эффект высокой базы. В расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен марта прошлого года.

Также в прошлом месяце динамику цен на продовольствие в регионе определяла урожайность - 2022 год в этом направлении был богат. Поэтому снизились стоимости на корма, были сдержаны ценники на молочку. Также подешевело мясо, апельсины и бананы.

К торможению ценового роста на машины привела сдержанная потребительская активность, расширение предложений. Снизились цены на шины, обувь, мебель, а также стройматериалы.  

При этом с ценами на услуги ситуация иная. Речь идет про услуги ЖКХ, образование, медицину и прочее.

Инфляция в Свердловской области за месяц снизилась на 0,16%
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#Свердловская область#Инфляция#Цены#Продукты#Экономика#Елена Озерова
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