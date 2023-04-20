Инфляция снизилась почти на 8% в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По данным экспертов, причина - статистический эффект высокой базы. В расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен марта прошлого года.
Также в прошлом месяце динамику цен на продовольствие в регионе определяла урожайность - 2022 год в этом направлении был богат. Поэтому снизились стоимости на корма, были сдержаны ценники на молочку. Также подешевело мясо, апельсины и бананы.
К торможению ценового роста на машины привела сдержанная потребительская активность, расширение предложений. Снизились цены на шины, обувь, мебель, а также стройматериалы.
При этом с ценами на услуги ситуация иная. Речь идет про услуги ЖКХ, образование, медицину и прочее.