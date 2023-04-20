«Иви» анонсировал премьеру военной драмы «Позывной „Журавли“ 25 апреля

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Как пишет gorod55.ru, в основу сериала положены реальные события 1943 года, происходившие на Смоленском направлении фронта. Все четыре серии станут доступны на онлайн-платформе до телевизионной премьеры на НТВ.
«Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке», — сказал Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ.
В картине, помимо Владимира Веревочкина, Александра Бухарова, Игоря Угольникова, Юлии Афанасьевой, снимались Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Николай Самсонов, Мария Звонарёва, Ульяна Лукина и другие.
«Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! — поделился актер Владимир Веревочкин. — Я горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я еще больше вырос, переламывался, падал и снова вставал. Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело».
Режиссерами картины стали Александр Балахонов и Игорь Угольников, написавший также сценарий к фильму. Кроме того, Игорь Угольников совместно с Вадимом Задорожным выступил продюсером сериала.
«Фронтовые разведчики — это бойцы невидимого фронта. Их война — ежедневная схватка со смертью. Изучая материалы и воспоминания тех времён, удивляюсь — сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков. И теперь, особенно теперь, необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов», — отметил Игорь Угольников, исполнитель одной из ролей.