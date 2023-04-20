Куйвашев выделил 95,5 млн рублей на выплаты врачам Свердловской области

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Медикам будет выплачено в месяц от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Размер суммы будет зависеть от категории врача, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Выплаты были установлены 1 января 2023 года. Также эти выплаты полагаются медработники следующих специальностей: психиатры, работники медицины катастроф, фтизиатры, работающие с ВИЧ-инфицированными.
Напомним, неработающие пенсионеры Нижнего Тагила в 2023 году получат выплату ко Дню пожилого человека в размере 486 рублей.