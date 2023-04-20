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Куйвашев выделил 95,5 млн рублей на выплаты врачам Свердловской области

20 апреля 2023, 16:35
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделил региональным врачам дополнительные выплаты, общий размер которых составил 95,5 млн рублей.

Медикам будет выплачено в месяц от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Размер суммы будет зависеть от категории врача, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Выплаты были установлены 1 января 2023 года. Также эти выплаты полагаются медработники следующих специальностей: психиатры, работники медицины катастроф, фтизиатры, работающие с ВИЧ-инфицированными.

Напомним, неработающие пенсионеры Нижнего Тагила в 2023 году получат выплату ко Дню пожилого человека в размере 486 рублей.

Ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека получат пенсионеры в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Врачи#Выплаты#Общество#Деньги#Медработники#Елизавета Зиборова
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