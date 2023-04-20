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Мобилизованный воспитатель детского сада из Свердловской области вернулся со СВО

20 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Мобилизованный житель Ачита Владимир приехал в отпуск со спецоперации. Для близких это стало неожиданностью.

Родные встретили его со слезами. Служащий с букетом цветов пришел к матери, жене, дочери в школу и забрал сына из детского сада. Об этом рассказала сестра военнослужащего.

Супруга Владимира растрогалась. Она не могла проронить ни слова, заплакала и обняла мужа. По словам сестры, ее брат был мобилизован в конце сентября 2023 года. До этого он работал в детском саду воспитателем.

Сестра отметила, что никому не было известно, что Владимира отпустили в отпуск. Сам мобилизованный, по словам девушки, говорит, что не может бросить товарищей, оставшихся там.

Напомним, ранее стало известно о возвращении военнослужащего в Каменске-Уральском. Он неожиданно пришел в школу к дочери.

Об отпусках мобилизованным говорил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Всем участникам спецоперации должен быть установлен 14-дневный отпуск без учета времени на дорогу.

Вернувшийся со СВО отец пришел в школу за дочкой в Каменске-Уральском
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#Ирина Кирилова#Спецоперация#Отпуск#Возвращение#Военные#Общество#Операция на Украине#Свердловская область
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