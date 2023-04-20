Молодой человек сорвался с балкона дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Юноша вылез из окна и начал спускаться вниз. На уровне третьего этажа он сорвался с балкона и упал.
По предварительной информации, молодого человека закрыли дома его родители, так как у него есть наркозависимость. После падения екатеринбуржец выжил. Ему вызвали скорую помощь, пишет Е1.
Напомним, 29 марта 2023 года в Первоуральске женщина между домов по электропроводам и в какой-то момент сорвалась. Пострадавшую доставили в больницу. Выяснилось, что у женщины имеется судимость за оборот наркотиков.