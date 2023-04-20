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Молодой человек сорвался с балкона дома в Екатеринбурге

20 апреля 2023, 06:30
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»
Молодой человек, спускавшийся вниз из окна, сорвался с балкона. Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 19 апреля 2023 года.

Юноша вылез из окна и начал спускаться вниз. На уровне третьего этажа он сорвался с балкона и упал.

По предварительной информации, молодого человека закрыли дома его родители, так как у него есть наркозависимость. После падения екатеринбуржец выжил. Ему вызвали скорую помощь, пишет Е1.

Напомним, 29 марта 2023 года в Первоуральске женщина между домов по электропроводам и в какой-то момент сорвалась. Пострадавшую доставили в больницу. Выяснилось, что у женщины имеется судимость за оборот наркотиков.

Жительница Первоуральска полезла по проводам между домов и упала
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пострадавший#Балкон#Падение#Скорая помощь#Происшествия
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