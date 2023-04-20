Награжденный за участие в СВО свердловчанин не может получить медали

Осколок попал молодому человеку в руку. Он лежал в шести госпиталях в Донбассе, но ни в одном не решались удалять осколок, так как был велик риск повредить нервы и сухожилия. Мужчина мог остаться без руки. В результате Дмитрия хотели направить в Москву спецбортом, но он связался в 354-м госпиталем Екатеринбурга и там его согласились принять.