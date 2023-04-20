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Published Сегодня, 11:28

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Награжденный за участие в СВО свердловчанин не может получить медали

20 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
29-летний житель Екатеринбурга Дмитрий за участие в спецоперации награжден тремя правительственными наградами. Однако медали направили в воинскую часть в Кемеровской области, к которой Дмитрий приписан. Из-за этого мужчина не может получить награды, так как пересылать в область их отказываются.

По словам Дмитрия, на фронт он отправился добровольцем в конце сентября 2022 года. Он участвовал в боях в Макеевке. Дмитрий получил ранение 11 ноября и его эвакуировали в госпиталь.

Осколок попал молодому человеку в руку. Он лежал в шести госпиталях в Донбассе, но ни в одном не решались удалять осколок, так как был велик риск повредить нервы и сухожилия. Мужчина мог остаться без руки. В результате Дмитрия хотели направить в Москву спецбортом, но он связался в 354-м госпиталем Екатеринбурга и там его согласились принять.

По словам военного, у него на руках не было документов, кроме медкарты. Ему удалось добраться до Сочи. Туда прибыла его супруга с загранпаспортом и мужчина смог улететь домой. Там ему сразу сделали операцию. После этого он был комиссован из армии по ранению.

За участие в боевых действиях мужчина награжден медалями «За отвагу», медалью Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции». Однако вручить ему их не могут, так как они хранятся в Югре в канцелярии военной части.

По словам мужчины, в военкомате Екатеринбурга помогать ему отказались. Также Дмитрий побывал в штабе ЦВО. Там его поддержали и обещали оказать помощь.

Военнослужащий с Урала получил медаль «За отвагу» в зоне СВО
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#Ирина Кирилова#Военные#Награждение#Медаль#СВО#Спецоперация#Общество#Операция на Украине#Екатеринбург
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