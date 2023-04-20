Награжденный за участие в СВО свердловчанин не может получить медали

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам Дмитрия, на фронт он отправился добровольцем в конце сентября 2022 года. Он участвовал в боях в Макеевке. Дмитрий получил ранение 11 ноября и его эвакуировали в госпиталь.
Осколок попал молодому человеку в руку. Он лежал в шести госпиталях в Донбассе, но ни в одном не решались удалять осколок, так как был велик риск повредить нервы и сухожилия. Мужчина мог остаться без руки. В результате Дмитрия хотели направить в Москву спецбортом, но он связался в 354-м госпиталем Екатеринбурга и там его согласились принять.
По словам военного, у него на руках не было документов, кроме медкарты. Ему удалось добраться до Сочи. Туда прибыла его супруга с загранпаспортом и мужчина смог улететь домой. Там ему сразу сделали операцию. После этого он был комиссован из армии по ранению.
За участие в боевых действиях мужчина награжден медалями «За отвагу», медалью Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции». Однако вручить ему их не могут, так как они хранятся в Югре в канцелярии военной части.
По словам мужчины, в военкомате Екатеринбурга помогать ему отказались. Также Дмитрий побывал в штабе ЦВО. Там его поддержали и обещали оказать помощь.