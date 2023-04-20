Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Нижнем Тагиле

Напомним, в Березовском женщина похитила у инвалида телефон и перевела на свой счет средства таксиста. Инцидент случился в декабре 2022 года. Тогда девушка шла по улице и решила отобрать у инвалида телефон, которого она приметила на улице. А 1 января 2023 года девушка вызвала такси и уже в салоне попросила у водителя телефон, якобы для звонка. Таксист разрешил воспользоваться, но вместо этого женщина перевела его средства на свой счет.