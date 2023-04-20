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Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Нижнем Тагиле

20 апреля 2023, 09:23
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Неизвестные совершили ограбление салона сотовой связи «Интер» в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 20 апреля на проспекте Мира, 71.

Один из очевидцев сообщил, что уже в 06:40 на месте работали полицейские.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт случившегося подтвердили. Там рассказали, что сообщение о проникновении в салон поступило утром. Обстоятельства случившегося, а также общая сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, в Березовском женщина похитила у инвалида телефон и перевела на свой счет средства таксиста. Инцидент случился в декабре 2022 года. Тогда девушка шла по улице и решила отобрать у инвалида телефон, которого она приметила на улице. А 1 января 2023 года девушка вызвала такси и уже в салоне попросила у водителя телефон, якобы для звонка. Таксист разрешил воспользоваться, но вместо этого женщина перевела его средства на свой счет.

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#Ирина Кирилова#Кража#Салон#Связь#Полиция#Криминал#Нижний Тагил
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