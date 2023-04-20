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Обвиняемый в повторном пьяном вождении мужчина исчез в Нижнем Тагиле

20 апреля 2023, 17:01
Фото: 1MI
36-летний житель Нижнего Тагила, обвиняемый в повторном управлении автомобилем в алкогольном опьянении, бесследно исчез 31 марта 2023 года.

По данным МУ МВД «Нижнетагильское», рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые, пишет ИА «Между строк».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина был одет в черную шапку, черную кожаную куртку, кроссовки и зеленые штаны.

В январе 2019 года свердловчанин привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на два года. Сейчас, если мужчина будет найден, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, 13 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропала 34-летняя женщина, которая приехала из Волгограда. Сейчас ее поиски ведутся и в других регионах.

Пропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионах
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Вождение#Алкогольное опьянение#Пропал человек#Поиски#Волонтеры#Лиза Алерт#Происшествия
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