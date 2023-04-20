Обвиняемый в повторном пьяном вождении мужчина исчез в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
По данным МУ МВД «Нижнетагильское», рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы русые, пишет ИА «Между строк».
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина был одет в черную шапку, черную кожаную куртку, кроссовки и зеленые штаны.
В январе 2019 года свердловчанин привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на два года. Сейчас, если мужчина будет найден, ему грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, 13 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропала 34-летняя женщина, которая приехала из Волгограда. Сейчас ее поиски ведутся и в других регионах.