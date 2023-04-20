Опасный картофель был найден в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Повышенное количество нитратов может спровоцировать пищевое отравление, сообщили в пресс-службе рефцентра Россельхознадзора Свердловской области.
После употребления опасного картофеля может повышаться температура до 39 градусов, болеть голова и мышцы во всем теле, а также возможно поражение печени, кровоизлияние и расширение кровеносных сосудов.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн поддельного сливочного масла, которое готовили к реализации в магазинах. Продажа продукции предпринимателя была ограничена.