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Опасный картофель был найден в Свердловской области

20 апреля 2023, 04:38
Фото: 1MI
В двух образцах картофеля, который был выращен на ферме в Свердловской области, обнаружили нитраты, превышающие число нормы.

Повышенное количество нитратов может спровоцировать пищевое отравление, сообщили в пресс-службе рефцентра Россельхознадзора Свердловской области.

После употребления опасного картофеля может повышаться температура до 39 градусов, болеть голова и мышцы во всем теле, а также возможно поражение печени, кровоизлияние и расширение кровеносных сосудов.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн поддельного сливочного масла, которое готовили к реализации в магазинах. Продажа продукции предпринимателя была ограничена.

20 тонн поддельного сливочного масла найдено в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Картофель#Бактерии#Россельхознадзор#Отравление#Происшествия#Экология#Продукты#Овощ#Ферма
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