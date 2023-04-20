Первые электронные повестки начали рассылать в Санкт-Петербурге

Также Качковский на городском сборном пункте, где прошла первая отправка призывников, рассказал об особенностях весенней компании. Два десятка отправленных будут проходить службу в Ленобласти. Всего план для Петербурга составляет примерно 3 тысячи человек. Военком также подчеркнул, что в зону боевых действий новобранцы не попадут. Однако не исключил, что их могут отправить на приграничные территории — Белгородскую, Брянскую, Курскую области.