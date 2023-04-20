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Первые электронные повестки начали рассылать в Санкт-Петербурге

20 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI
Жители Санкт-Петербурга начали получать электронные повестки в тестовом режиме. Город решил присоединиться к Москве и начать проводить эксперимент. По словам главного военкома Сергея Качковского, это подготовка к осеннему призыву.

Тестовые повестки направляются в личный кабинет на «Госуслугах». Также прорабатывается вопрос уведомления при помощи СМС-сообщений, пишет «Фонтанка».

Также Качковский на городском сборном пункте, где прошла первая отправка призывников, рассказал об особенностях весенней компании. Два десятка отправленных будут проходить службу в Ленобласти. Всего план для Петербурга составляет примерно 3 тысячи человек. Военком также подчеркнул, что в зону боевых действий новобранцы не попадут. Однако не исключил, что их могут отправить на приграничные территории — Белгородскую, Брянскую, Курскую области.

Дату начала рассылки электронных повесток свердловчанам назвал замвоенкома
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#Ирина Кирилова#Повестка#Армия#Военные#Общество
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