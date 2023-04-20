Почему роуминг от Мотив выручает: интервью с Андреем Золотаревым

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Неприятно оказаться без связи в поездке, в незнакомом городе. Именно в путешествии возникают задачи, для решения которых нужен интернет: проложить маршрут до нужной точки, зайти в банковское приложение, забронировать ресторан, заказать такси, посмотреть погоду, найти полезную информацию и многое другое. Как оставаться всегда на связи в поездках по России рассказывает коммерческий директор телекоммуникационной группы Мотив Андрей Золотарев:
Сеть Мотив построена в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе. Передвигаясь по этим территориям, наши абоненты находятся в домашнем регионе, все услуги связи предоставляются по условиям тарифного плана. В других регионах России абоненты Мотив пользуются услугами связи в сетях роуминг-партнеров. Мы заключили договоры со всеми операторами мобильной связи, поэтому наши абоненты в поездках по России всегда остаются на связи.
Известно, что нет ни одного поставщика услуг связи, сеть которого бы охватывала 100% территории страны. Есть населенные пункты и даже целые регионы, где не каждый оператор оказывает свои услуги. И только для абонентов Мотив, это не будет проблемой. Потому что в путешествиях по стране они могут выбирать, к какой сети подключить свой смартфон. Это также просто, как, к примеру, выбрать сеть wi-fi. Даже еще проще, потому что не надо вводить пароль.
Конечно, операторы отличаются уровнем сервиса в каждой отдельно взятой точке, у них может быть разным покрытие сети, загруженность базовых станций и т.д. Если автоматически выбор сети, установленный в смартфоне, не устраивает пользователя, он может перейти в ручной режим и выбрать лучшую сеть (по скорости интернета, по качеству покрытия). Однако, мы рекомендуем использовать автоматический выбор сети как наиболее оптимальный.
Первое, что нужно сделать в случае если смартфон не может найти сеть - «сходить в самолётик» (включить и выключить авиарежим) или перезагрузить телефон. И не имеет значения вы путешествуете на самолете, поезде или автомобиле. Перезагрузка перезапускает поиск доступных мобильных сетей.
Не важно к сетям какого оператора подключился ваш смартфон, и как часто вы переключаетесь с сети одного оператора на другого – стоимость услуг остается неизменной. Во всех регионах единая тарификация. За исключением республики Крым и новых территорий.
Мы постоянно ведем переговоры о лучших условиях и в последнее время добились значительных успехов. Прошли те времена, когда счет за услуги в роуминге мог неприятно удивить. К тому же сейчас услуги связи тарифицируются в режиме реального времени, а значит абонент не может уйти в минус.
Входящие звонки всегда бесплатны. Стоимость интернета в роуминге 20 копеек за мегабайт. И мы планируем дальнейшее снижение. Конечно, расходы будут зависеть от объема скачанного трафика. Если в поездке не смотреть сериалы, то затраты на привычное использование мессенджеров, социальных сетей, онлайн-карт, банковских приложений могут быть сопоставимы со стоимостью такси до аэропорта или парой чашек кофе.
Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и услуг и в ближайшее время планируем запустить услугу, с которой у абонента будет возможность пользоваться в национальном роуминге интернетом, минутами и смс из пакетов по тарифному плану.