Почему роуминг от Мотив выручает: интервью с Андреем Золотаревым

Известно, что нет ни одного поставщика услуг связи, сеть которого бы охватывала 100% территории страны. Есть населенные пункты и даже целые регионы, где не каждый оператор оказывает свои услуги. И только для абонентов Мотив, это не будет проблемой. Потому что в путешествиях по стране они могут выбирать, к какой сети подключить свой смартфон. Это также просто, как, к примеру, выбрать сеть wi-fi. Даже еще проще, потому что не надо вводить пароль.