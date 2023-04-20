Предприниматель Станислав Николаев передал музею копию иконы XIV века

В интервью телеканалу «Россия-Культура» директор музея Алексей Левыкин отметил, что копия иконы является уникальным даром, который может быть использован на различных выставках. Он также подчеркнул, что преподнесенная музею икона имеет большое значение, поскольку в нем представлена, возможно, самая большая коллекция работ Николая Подключникова. Художник был связан с Московским Кремлем и провел первую реставрацию икон Успенского собора.