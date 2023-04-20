Предприниматель Станислав Николаев передал музею копию иконы XIV века

Posted 20 апреля, 14:55
Published 20 апреля, 14:55
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Копия иконы была написана реставратором Николаем Подключниковым в середине XIX века. Отличительной особенностью данного произведения искусства является то, что изображенный на ней образ Иисуса Христа имеет несвойственный ему строгий и испытывающий вид.
В интервью телеканалу «Россия-Культура» директор музея Алексей Левыкин отметил, что копия иконы является уникальным даром, который может быть использован на различных выставках. Он также подчеркнул, что преподнесенная музею икона имеет большое значение, поскольку в нем представлена, возможно, самая большая коллекция работ Николая Подключникова. Художник был связан с Московским Кремлем и провел первую реставрацию икон Успенского собора.
Отмечается, что Станислав Николаев ранее уже дарил храмам редкие иконы. Он смог найти и выкупить на антикварном рынке икону «Спас Москворецкий» и подарил ее собору Василия Блаженного, которую на протяжении долгого времени считали утерянной.
Станислав Николаев руководит крупнейшим в Российской Федерации предприятием, которое специализируется на производстве дорожно-коммунальной техники. Он также возглавляет ЗАО «Трансстрой», занимается инновационными проектами. Предприниматель Николаев имеет 10 наград федерального и регионального значения.