Скончался пострадавший во время пожара житель Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Мужчина получил 80% термических ожогов и был доставлен в больницу, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
Напомним, пожар площадью 156 квадратных метров произошел 16 апреля 2023 года в частном доме на Красном Камне в надворных постройках. Также от возгорания пострадал и дом.
Вероятной причиной, по которой произошел пожар, стало короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия сотрудниками МЧС.