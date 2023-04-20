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Скончался пострадавший во время пожара житель Нижнего Тагила

20 апреля 2023, 16:12
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила, обгоревший при попытке спасти свою машину во время случившегося пожара, скончался в местной больнице.

Мужчина получил 80% термических ожогов и был доставлен в больницу, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Напомним, пожар площадью 156 квадратных метров произошел 16 апреля 2023 года в частном доме на Красном Камне в надворных постройках. Также от возгорания пострадал и дом.

Вероятной причиной, по которой произошел пожар, стало короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия сотрудниками МЧС.

Мужчина в Нижнем Тагиле обгорел при попытке спасти из пожара машину
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Смерть#Ожог#Больница#Автомобиль#Происшествия
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