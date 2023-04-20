Снаряд со взрывателем найден в поле в свердловском селе

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Размер находки составляет 122 мм, также на ней были следы коррозии. Ее нашел один из местных жителей и сообщил в Росгвардию о найденном боеприпасе, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Сперва была проведена подготовка взрывотехники, после снаряд уничтожили, так как он мог представлять собой опасность.
Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле на Смычке рабочими, проводившими земляные работы, был найден снаряд между жилыми домами. По словам сотрудника МУ МВД «Нижнетагильское», взрывотехника опасности собой не представляла.