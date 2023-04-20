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Снаряд со взрывателем найден в поле в свердловском селе

20 апреля 2023, 03:30
Фото: 1MI
Артиллерийский снаряд со взрывателем был найден в селе Рудянское на территории поля.

Размер находки составляет 122 мм, также на ней были следы коррозии. Ее нашел один из местных жителей и сообщил в Росгвардию о найденном боеприпасе, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Сперва была проведена подготовка взрывотехники, после снаряд уничтожили, так как он мог представлять собой опасность.

Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле на Смычке рабочими, проводившими земляные работы, был найден снаряд между жилыми домами. По словам сотрудника МУ МВД «Нижнетагильское», взрывотехника опасности собой не представляла.

В Нижнем Тагиле на Смычке выкопали снаряд
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#Елизавета Зиборова#Боеприпас#Находка#Поле#Село#Уничтожение#Опасность#Происшествия#Свердловская область
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