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Свердловский подросток рассказал, зачем 8-летнего мальчика бросили в выгребную яму

20 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI
Один из подростков, которые принимали участие в издевательствах над восьмилетним мальчиком, рассказал, как все произошло. Инцидент случился в поселке Ключи Свердловской области.

Ребенок рассказал, что ведущим был 10-летний мальчик. Мальчика заставили залезть в выгребную яму, а когда он стал держаться, чтобы не упасть, то его ударили бутылкой по пальцам.

Один из подростков столкнул пострадавшего с гаража. Стал его бить. Сам рассказчик утверждает, что несильно ударил мальчика. Последний висел на одной руке, но ему ударили бутылкой по пальцам, чтобы он упал. Потом ребенка пытались достать, так как он не мог выбраться. А затем уже ребята побоялись сообщить обо всем родителям, рассказал 13-летний подросток ТК «Четвертый канал».

Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию с заявлением. Уголовное дело правоохранители не возбудили, так как детям мало лет. Теперь 13-летний подросток может попасть в спецшколу, а 10-летний мальчик еще не достиг нужного возраста для этого. Причину своего поступка дети назвать не смогли, а для пострадавшего уже разработана реабилитационная программа.

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#Ирина Кирилова#Дети#Издевательства#Избиение#Происшествия#Свердловская область
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