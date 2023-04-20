Свердловский подросток рассказал, зачем 8-летнего мальчика бросили в выгребную яму

Один из подростков столкнул пострадавшего с гаража. Стал его бить. Сам рассказчик утверждает, что несильно ударил мальчика. Последний висел на одной руке, но ему ударили бутылкой по пальцам, чтобы он упал. Потом ребенка пытались достать, так как он не мог выбраться. А затем уже ребята побоялись сообщить обо всем родителям, рассказал 13-летний подросток ТК «Четвертый канал».