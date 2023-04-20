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Свердловский врач рассказал об опасности нового штамма коронавируса

20 апреля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Об опасности нового коронавирусного штамма «Арктур» рассказал врач из Свердловской области. Новый штамм - мутация варианта «омикрон».

По словам главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, из-за «Арктура» в конце весны может быть новый всплеск заболеваемости. Также новый штамм может быть найден и в России.

В связи с этим специалист лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил происхождение этой мутации и рассказал об его опасностях, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам врача, «Арктур» впервые обнаружили в Индии. Это произошло примерно полтора месяца назад. Сейчас за ним пристально наблюдают специалисты Всемирной организации здравоохранения. Они прогнозируют ухудшение санитарной обстановки во многих странах мира.

По данным иностранных экспертов, «Арктур» легче своих предшественников обходит иммунную защиту в организме. Это касается и переболевших, и вакцинированных граждан.

По словам Соловьева, опасность заключается в том, что множество людей может заразиться новой мутацией коронавируса. Также в Индии уже наблюдаются случаи госпитализации и летальные исходы. Вероятнее всего, отмечает медик, подобные случаи продолжатся.

Среди новых симптомов врачи называют раздражение глаз, «зудящий» конъюнктивит, а также негнойные выделения.

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#Коронавирус#Врач#Штамм#Здоровье#Елена Озерова#Екатеринбург
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