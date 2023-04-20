Трассу под Екатеринбургом затянуло дымом из-за лесного пожара

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На данный момент ухудшенная видимость менее ста метров на проезжей части сохраняется на протяжении пяти километров, рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
На участке дороги с задымлением были выставлены специальные дорожные знаки ограничения скорости проезжающих автомобилей до 50 км/ч.
Крупный пожар, разгоревшийся в лесу, в настоящее время тушат сотрудники авиалесоохраны.
Напомним, лесной пожар начался 11 апреля 2023 года. Общая площадь возгорания составила 21 гектар. Транспортное движение на дороге перекрыто не было.