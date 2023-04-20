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Трассу под Екатеринбургом затянуло дымом из-за лесного пожара

20 апреля 2023, 05:29
Фото: Е1
Из-за лесного пожара в Верхнем Дуброво Тюменский тракт затянут плотным дымом с утра 20 апреля 2023 года.

На данный момент ухудшенная видимость менее ста метров на проезжей части сохраняется на протяжении пяти километров, рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Видео: Е1

На участке дороги с задымлением были выставлены специальные дорожные знаки ограничения скорости проезжающих автомобилей до 50 км/ч.

Крупный пожар, разгоревшийся в лесу, в настоящее время тушат сотрудники авиалесоохраны.

Напомним, лесной пожар начался 11 апреля 2023 года. Общая площадь возгорания составила 21 гектар. Транспортное движение на дороге перекрыто не было.

Из-за лесного пожара трассу в Свердловской области затянуло дымом
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Возгорание#Лесной пожар#Задымление#Трасса#Движение#Происшествия#Экология#Природа#Видео
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