У пожилой свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль брюшной полости

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Образование у свердловчанки появилось вследствие удаления неработавшей почки в подростковом возрасте. В 2017 году опухоль начала расти и мешать ей. Из-за этого пенсионерка обратилась к медикам областной больницы №1, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Сотрудники медучреждения приняли решение удалить опухоль, которая могла перерасти в злокачественную. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и спустя пять дней после операции женщина уже была выписана домой.
Напомним, согласно данным свердловского департамента информполитики, в 2022 году стала доступнее медицинская помощь жителям региона с онкологическим заболеванием.