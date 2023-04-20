У пожилой свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль брюшной полости

Образование у свердловчанки появилось вследствие удаления неработавшей почки в подростковом возрасте. В 2017 году опухоль начала расти и мешать ей. Из-за этого пенсионерка обратилась к медикам областной больницы №1, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.