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У пожилой свердловчанки вырезали трехкилограммовую опухоль брюшной полости

20 апреля 2023, 15:08
Фото: 1MI
У 67-летней жительницы свердловского поселка Малышева врачи вырезали трехкилограммовую опухоль брюшной полости, с которой пенсионерка жила 50 лет.

Образование у свердловчанки появилось вследствие удаления неработавшей почки в подростковом возрасте. В 2017 году опухоль начала расти и мешать ей. Из-за этого пенсионерка обратилась к медикам областной больницы №1, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Сотрудники медучреждения приняли решение удалить опухоль, которая могла перерасти в злокачественную. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и спустя пять дней после операции женщина уже была выписана домой.

Напомним, согласно данным свердловского департамента информполитики, в 2022 году стала доступнее медицинская помощь жителям региона с онкологическим заболеванием.

Онкопомощь стала доступнее для жителей Свердловской области в 2022 году
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#Елизавета Зиборова#Операция#Опухоль#Пенсионерка#Больница#Врачи#Удаление#Общество#Здоровье#Свердловская область
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