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В Екатеринбурге мужчина продал несуществующие квартиры за 46,8 млн рублей

20 апреля 2023, 09:00
Фото: 1MI
На 46,8 млн рублей обманул злоумышленник жителей Екатеринбурга. Он продал им несуществующие квартиры.

Теперь мужчине вынесли приговор. Обвиняемого зовут Владимир Воробьев. Его признали виновным по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие считает, что с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев продавал екатеринбуржцам квартиры, которых в реальности не существовало. Они якобы располагались на улицах Стачек, Фрезеровщиков, Старых Большевиков и Войкова.

С потерпевшими он оформлял сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа. В результате застройщик дома так и не построил, а деньги покупателям не вернул. Свою вину в суде он не признал.

Отмечается, что в 2017 году его уже судили за подобное деяние и назначали ему 6,6 лет тюрьмы. Теперь ему назначили 7,6 лет отбывания в колонии общего режима.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенничество#Продажа#Квартиры#Застройщик#Криминал
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