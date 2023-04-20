В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Учитывая рекомендации Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», акция «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле в этом году пройдет в обновленных форматах. Это будет сделано для того, чтобы привлечь больше участников в течение всего Дня Победы.
От проведения традиционного шествия организаторы рекомендуют отказаться в целях безопасности. Вместо этого тагильчане могут рассказать о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну, в других форматах. Например, можно разместить портрет на машине, одежде или поменять свой аватар в соцсетях на фото своего героя.
Надеемся, что к этим акциям присоединятся организации и предприятия города. В течение всего 9 мая на медиаэкране на Театральной площади и в эфире местных телеканалов будет организована трансляция видеоряда с портретами победителей, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.