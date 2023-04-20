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В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году

20 апреля 2023, 14:11
Фото: TagilCity.ru

Портреты участников ВОВ будут показывать 9 мая на экране в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле акция «Бессмертный полк» на День Победы в 2023 году пройдет в обновленных форматах, как и по всей России.

Учитывая рекомендации Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», акция «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле в этом году пройдет в обновленных форматах. Это будет сделано для того, чтобы привлечь больше участников в течение всего Дня Победы.

От проведения традиционного шествия организаторы рекомендуют отказаться в целях безопасности. Вместо этого тагильчане могут рассказать о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну, в других форматах. Например, можно разместить портрет на машине, одежде или поменять свой аватар в соцсетях на фото своего героя.

Надеемся, что к этим акциям присоединятся организации и предприятия города. В течение всего 9 мая на медиаэкране на Театральной площади и в эфире местных телеканалов будет организована трансляция видеоряда с портретами победителей, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Шествие «Бессмертного полка» отменили по всей России
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#День Победы#Евгения Сафина#Бессмертный полк#9 Мая#Шествие#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Администрация Нижнего Тагила
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