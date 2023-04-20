В мэрии Нижнего Тагила рассказали о формате «Бессмертного полка» в 2023 году

От проведения традиционного шествия организаторы рекомендуют отказаться в целях безопасности. Вместо этого тагильчане могут рассказать о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну, в других форматах. Например, можно разместить портрет на машине, одежде или поменять свой аватар в соцсетях на фото своего героя.