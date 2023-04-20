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В Нижнем Тагиле начали обновлять дорожную разметку после зимы

20 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
Дорожники приступили к весеннему обновлению разметки на улицах Нижнего Тагила. Для этого «Центр организации дорожного движения» закупил 49 тонн краски и 7 тонн холодного пластика.

Пластиком холодного отвержения будут нанесена разметка на 49 пешеходных переходах в центре города. Также этим материалом дорожники обработают 108 «зебр» вблизи школ и детских садов.

На 346 километрах улиц города нанесут продольную разметку дорожной краской. Ей же будет окрашено еще 793 пешеходных переходов.

Светоотражающие свойства разметке придадут стеклянные микросферы, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в марте 2023 года ЦОДД Нижнего Тагила закупил у фирмы из Старого Оскола почти 49 тонн желтой и белой краски на сумму 4,3 миллиона рублей.

На 15,5 тонны больше краски для разметки получат дорожники Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#Дороги#Дорожная разметка#Пешеходный переход#ЦОДД#Транспорт#Общество#Эксклюзив#Евгения Сафина
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