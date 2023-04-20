В Нижнем Тагиле начали обновлять дорожную разметку после зимы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Пластиком холодного отвержения будут нанесена разметка на 49 пешеходных переходах в центре города. Также этим материалом дорожники обработают 108 «зебр» вблизи школ и детских садов.
На 346 километрах улиц города нанесут продольную разметку дорожной краской. Ей же будет окрашено еще 793 пешеходных переходов.
Светоотражающие свойства разметке придадут стеклянные микросферы, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, в марте 2023 года ЦОДД Нижнего Тагила закупил у фирмы из Старого Оскола почти 49 тонн желтой и белой краски на сумму 4,3 миллиона рублей.