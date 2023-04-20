В Нижнем Тагиле в конце апреля станет по-летнему тепло

Во вторник и среду, 25 апреля и 26 апреля, в Нижнем Тагиле потеплеет до +17 и +20 градусов соответственно. Ночные температуры не превысят +4 градусов. Ожидается облачная погода без осадков, а ветер сменится на западный с порывами до семи метров в секунду.