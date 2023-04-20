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В Нижнем Тагиле в конце апреля станет по-летнему тепло

20 апреля 2023, 09:31
Фото: 1MI

Потепление до +20 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Потепление до +20 градусов прогнозируют в Нижнем Тагиле синоптики Гисметео к середине следующей недели, к 26 апреля.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, дневные температуры составят от +12 до +17 градусов. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Будет облачно, возможен небольшой дождь.

В понедельник, 24 апреля, северный ветер будет достигать скорости до 13 метров в секунду. Днем ожидается +14 градусов, ночью прогнозируется до +5 градусов. Осадков синоптики не обещают.

Во вторник и среду, 25 апреля и 26 апреля, в Нижнем Тагиле потеплеет до +17 и +20 градусов соответственно. Ночные температуры не превысят +4 градусов. Ожидается облачная погода без осадков, а ветер сменится на западный с порывами до семи метров в секунду.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Потепление#Весна#Апрель#Прогноз погоды#Природа#Эксклюзив
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