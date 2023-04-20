В Нижнем Тагиле в конце апреля станет по-летнему тепло

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, дневные температуры составят от +12 до +17 градусов. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Будет облачно, возможен небольшой дождь.
В понедельник, 24 апреля, северный ветер будет достигать скорости до 13 метров в секунду. Днем ожидается +14 градусов, ночью прогнозируется до +5 градусов. Осадков синоптики не обещают.
Во вторник и среду, 25 апреля и 26 апреля, в Нижнем Тагиле потеплеет до +17 и +20 градусов соответственно. Ночные температуры не превысят +4 градусов. Ожидается облачная погода без осадков, а ветер сменится на западный с порывами до семи метров в секунду.