В растлении двух школьниц обвинили учителя английского языка в Талице

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Мужчина был задержан еще летом 2022 года. Шесть месяцев он провел в СИЗО. Однако в январе 2023 года его заключили под домашний арест. По словам бывших коллег, мужчину уважали в городе.
Одна из преподавательниц рассказала, что молодой человек воспитывался в семье учителей. С ним она познакомилась в 2015 году, когда он только начал работать. Юноша вел курсы английского языка сразу на три школы, пишет «КП-Екатеринбург».
О том, что молодой человек арестован в городе узнали сразу. Однако верят в виновность преподавателя верят не все. Одной из жертв стала девочка из неблагополучной семьи. Предполагается, что все началось в 2019 году, когда подростку не было 14 лет.
Одна из местных жительниц рассказала, что школьница сама писала преподавателю. Она проживала с бабушкой. А матери учителя английского языка после скандала пришлось уволиться.
В суде Талицы отмечают, что в деле несколько эпизодов. Однако точное их число не называется. Теперь учителю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.