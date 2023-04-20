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В растлении двух школьниц обвинили учителя английского языка в Талице

20 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
В Талице 30-летнего учителя английского языка обвинили в растлении двух школьниц. Педагогу предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. По одной из версий, мужчина сейчас проживает в квартире у бабушки.

Мужчина был задержан еще летом 2022 года. Шесть месяцев он провел в СИЗО. Однако в январе 2023 года его заключили под домашний арест. По словам бывших коллег, мужчину уважали в городе.

Одна из преподавательниц рассказала, что молодой человек воспитывался в семье учителей. С ним она познакомилась в 2015 году, когда он только начал работать. Юноша вел курсы английского языка сразу на три школы, пишет «КП-Екатеринбург».

О том, что молодой человек арестован в городе узнали сразу. Однако верят в виновность преподавателя верят не все. Одной из жертв стала девочка из неблагополучной семьи. Предполагается, что все началось в 2019 году, когда подростку не было 14 лет.

Одна из местных жительниц рассказала, что школьница сама писала преподавателю. Она проживала с бабушкой. А матери учителя английского языка после скандала пришлось уволиться.

В суде Талицы отмечают, что в деле несколько эпизодов. Однако точное их число не называется. Теперь учителю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Насилие#Дети#Школа#Учителя#Воспитание#Криминал#Свердловская область#Талица
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