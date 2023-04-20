В Верхотурье мальчика унесло на льдине по реке

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Доставать ребенка приехали спасатели. Позднее удалось воссоздать картину произошедшего: трое ребят в возрасте 10-11 лет играли у реки, один из них наступил на льдину и его унесло, пишет Е1.
В результате школьник оказался в самом центре реки. Его друзья перепугались и убежали по домам, даже не вызвав спасателей.
Из водоема мальчика вытаскивали спасатели, присутствовали на спецоперации и полицейские. После родителей ребенка привлекли к ответственности по административной статье за неисполнение своих обязанностей.