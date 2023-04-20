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В Верхотурье мальчика унесло на льдине по реке

20 апреля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Мальчик из Верхотурья уплыл на льдине по реке Тура. Его друзья были рядом, когда это произошло, но сбежали.

Доставать ребенка приехали спасатели. Позднее удалось воссоздать картину произошедшего: трое ребят в возрасте 10-11 лет играли у реки, один из них наступил на льдину и его унесло, пишет Е1.

В результате школьник оказался в самом центре реки. Его друзья перепугались и убежали по домам, даже не вызвав спасателей.

Из водоема мальчика вытаскивали спасатели, присутствовали на спецоперации и полицейские. После родителей ребенка привлекли к ответственности по административной статье за неисполнение своих обязанностей.

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