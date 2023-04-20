Военных будут судить за оставление места службы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Разбирательства проходят в военном гарнизонном суде Екатеринбурга. Солдат судят по части 1 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы», сказано в картотеке суда.
По первому военному дело в суд поступило в феврале, по второму в марте, а по двум другим – в начале и середине апреля.
Заседания по трем из них состоятся 21 апреля, а по четвертому — 27-го. Военным грозит арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной воинской части на период до одного года.