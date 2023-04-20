TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Изображение материала

Военных будут судить за оставление места службы в Екатеринбурге

20 апреля 2023, 14:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начнутся суды над четырьмя военнослужащими, которые по собственной воле покинули место службы.

Разбирательства проходят в военном гарнизонном суде Екатеринбурга. Солдат судят по части 1 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы», сказано в картотеке суда.

По первому военному дело в суд поступило в феврале, по второму в марте, а по двум другим – в начале и середине апреля.

Заседания по трем из них состоятся 21 апреля, а по четвертому — 27-го. Военным грозит арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной воинской части на период до одного года.

За побег из военного лагеря в Екатеринбурге мобилизованного отправили в колонию
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Военные#Служба#Суд#Происшествия
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Сегодня, 06:49
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Сегодня, 04:36
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
18 апреля 17:24
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:03
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Тагиле 20 апреля
Сегодня, 06:04
Почему роуминг от Мотив выручает: интервью с Андреем Золотаревым
Сегодня, 06:59