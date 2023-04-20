За переписку со школьницами экс-полицейскому из Екатеринбурга вынесен приговор

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Обвиняемому 60 лет. Его зовут Сергей Калабин. Ранее он работал в ОБЭП в Перми, но, выйдя на пенсию, он перебрался на ПМЖ в Екатеринбург, где находился его пожилой отец, пишет Е1.
Здесь он зарегистрировался на сайте знакомств и переписывался со школьницами. Адвокат обвиняемого не согласен с приговором и настаивает, что его подзащитный не знал с кем переписывается и сколько им лет.
Также он сказал, что в этом случае ответственность должна быть возложена на родителей, которые не проконтролировали, чем занимаются их дети. Также, по его словам, сами школьницы в полицию не обращались. Но в какой-то момент кто-то попросил написать их заявление.
В итоге бывшего полицейского осудили по ч. 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетних») и назначили 5 лет колонии строгого режима. Решение он планирует обжаловать.