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Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная

20 апреля 2023, 06:03
Фото: TagilCity.ru
Мэрия Нижнего Тагила не нашла поддержки у местных жителей по вопросу реконструкции и содержания корта во дворе по улице Газетная, 65. Теперь жильцам предстоит решить вопрос о демонтаже конструкции.

После общения с жильцами трех домов и управляющими компаниями, глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев признался, что не видит в ситуации позитивных перспектив. Жильцы отказываются от участия в программе по благоустройству дворов, уверяет глава районной администрации.

Мы поработали с управляющими компаниями, получили от них документальное подтверждение, что жители не хотят заниматься этим вопросом. Одним из условий такой программы по благоустройству является принятие решения о софинансировании ряда работ. Поддержки и понимания от жителей мы не нашли. По опыту, это 300 рублей в месяц, в течение нескольких лет. Но все же их смущает. Против выступают люди пожилого возраста, я с ними встречался сам. Они вопрос поднимают только в части ремонта, но не содержания объекта, — сообщил на заседании думы Геннадий Мальцев.

Но ремонт объекта уже был проведен несколько лет назад: по договоренности со спонсором были отремонтированы мачты освещения, ограждение и сетка. Сейчас корт вновь пришел в ненормативное состояние: ограждение и сетка местами сломаны. В качестве катка зимой этот объект также не стали использовать: жители домов отказались от заливки.

Фото: TagilCity.ru
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Инициативных жильцов для участия в проекте не хватает, отметили участники заседания комиссии. Унылый вид никого не устраивает, но платить и содержать никто не хочет.

Не можем затащить людей за уши, чтобы они приводили свои дворы в порядок, — отметил председатель комиссии в гордуме 20 апреля Гаджи Абдулов.

Раньше корт был покрыт асфальтом, сейчас он превратился в щебень. Под кортом находится ряд сетей, в частности высоковольтный кабель, рассказал Геннадий Мальцев. По его заверению, исходя из современных требований, говорить о какой-то стройке невозможно. Поэтому речь можно вести только о линейном объекте со стандартными формами.

Там пятиметровая охранная зона: энергетики не согласуют, если будет проект строительства по двору. Конфигурация двора нормальная, если бы мы нашли поддержку и приняли решение, мог бы появиться нормальный квартал с комплексными решенными проблемами, — отметил Геннадий Мальцев.

Гаражи, которые располагаются близ корта, зарегистрированы и оформлены надлежащим образом. Земля, на которой располагается не стоящий на учете объект — муниципальная.

Унылый вид никого не устраивает, но платить рублем никто не согласен. На собрании были люди зрелого возраста. Вопросы о каких-либо дополнительных тратах не вызвал инициативы, дополнительные обязанности на себя брать не хотят, — резюмировала депутат округа Елена Городилова.

Депутаты гордумы Нижнего Тагила попросили Геннадия Мальцева проработать вопрос о демонтаже корта. Глава районной администрации заверил, что к сентябрю документально и юридически этот вопрос будет решен, в том числе, с учетом мнения жильцов.

Фото: TagilCity.ru
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