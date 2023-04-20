Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная

Но ремонт объекта уже был проведен несколько лет назад: по договоренности со спонсором были отремонтированы мачты освещения, ограждение и сетка. Сейчас корт вновь пришел в ненормативное состояние: ограждение и сетка местами сломаны. В качестве катка зимой этот объект также не стали использовать: жители домов отказались от заливки.