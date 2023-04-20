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Жителям села под Каменском-Уральским советуют не посещать скверы и кладбища

20 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
Свердловчанам, проживающим в селе Маминское под Каменском-Уральским, рекомендуют временно не посещать детские площадки, скверы, обелиски и кладбища в связи с обработкой территорий от клещей.

Акарицидная обработка территорий будет проходить 21 апреля 2023 года.

Также свердловчанам рекомендуют быть осторожными в течение суток после проведенных мероприятий по защите от клещей, сообщили в пресс-службе администрации Маминского во ВКонтакте.

Напомним, недавно в Березовском был зафиксирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом в 2023 году. При этом заболевший свердловчанин не стал обращаться к врачам и не отправил клеща на экспертизу.

Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Клещ#Клещевой энцефалит#Противоклещевая обработка#Сквер#Кладбище#Детская площадка#Обелиск#Природа#Здоровье#Свердловская область#Маминское
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