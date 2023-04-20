Жителям села под Каменском-Уральским советуют не посещать скверы и кладбища

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Акарицидная обработка территорий будет проходить 21 апреля 2023 года.
Также свердловчанам рекомендуют быть осторожными в течение суток после проведенных мероприятий по защите от клещей, сообщили в пресс-службе администрации Маминского во ВКонтакте.
Напомним, недавно в Березовском был зафиксирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом в 2023 году. При этом заболевший свердловчанин не стал обращаться к врачам и не отправил клеща на экспертизу.