14-й фестиваль «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, «Стенограффия» является одной из визитных карточек столицы Свердловской области, рассказали в пресс-службе екатеринбургской администрации.
Организаторы мероприятия отметили, что созданные арт-объекты станут сюрпризом для жителей Екатеринбурга к юбилею города.
Впервые фестиваль «Стенограффия» прошел в 2010 году. За все время происхождения данного мероприятия художниками и волонтерами было создано более 600 арт-объектов.
Напомним, ночью 24 июня 2023 года в Свердловской области будет проходить фестиваль «Ночь музыки», в котором примут участие музыканты разных музыкальных жанров — от попа до метала.