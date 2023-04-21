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14-й фестиваль «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге

21 апреля 2023, 15:24
14-й фестиваль уличного искусства «Стенограффия» состоится в Екатеринбурге и пройдет с начала мая до конца сентября 2023 года.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, «Стенограффия» является одной из визитных карточек столицы Свердловской области, рассказали в пресс-службе екатеринбургской администрации.

Организаторы мероприятия отметили, что созданные арт-объекты станут сюрпризом для жителей Екатеринбурга к юбилею города.

Впервые фестиваль «Стенограффия» прошел в 2010 году. За все время происхождения данного мероприятия художниками и волонтерами было создано более 600 арт-объектов.

Напомним, ночью 24 июня 2023 года в Свердловской области будет проходить фестиваль «Ночь музыки», в котором примут участие музыканты разных музыкальных жанров — от попа до метала.

Стали известны участники уральского фестиваля «Ночь музыки»
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фестиваль#Современное искусство#Администрация#Арт-объекты#Мэр Екатеринбурга#Общество
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