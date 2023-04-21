29-летняя жительница Екатеринбурга зарезала сожителя за побои подруги

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Известно, что подозреваемая ранее судимая и безработная. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
По словам помощника главы регионального Следственного комитета Александра Шульги, в ночь на 17 апреля этого года женщина находилась у себя дома. Вместе с ней был ее 37-летний возлюбленный.
В какой-то момент они поссорились, и женщина взялась за нож, которым причинила ему колото-резаное ранение шеи. Сожитель скончался на месте.
Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Следователи осмотрели место ЧП, опросили соседей.
Отмечается, что ранее женщина была дважды судима за кражи. Накануне происшествия в гости к ним с сожителем пришла подруга, с которой они вместе выпивали.
В какой-то момент мужчине надоела громкая музыка, он хотел отдохнуть, поэтому сделал девушкам замечание и ударил гостью. В свою очередь обвиняемая вступилась за подругу, взяв в руки нож.