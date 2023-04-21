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29-летняя жительница Екатеринбурга зарезала сожителя за побои подруги

21 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга произошло убийство: 29-летняя женщина зарезала своего сожителя из-за конфликта.

Известно, что подозреваемая ранее судимая и безработная. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам помощника главы регионального Следственного комитета Александра Шульги, в ночь на 17 апреля этого года женщина находилась у себя дома. Вместе с ней был ее 37-летний возлюбленный.

В какой-то момент они поссорились, и женщина взялась за нож, которым причинила ему колото-резаное ранение шеи. Сожитель скончался на месте.

Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Следователи осмотрели место ЧП, опросили соседей.

Отмечается, что ранее женщина была дважды судима за кражи. Накануне происшествия в гости к ним с сожителем пришла подруга, с которой они вместе выпивали.

В какой-то момент мужчине надоела громкая музыка, он хотел отдохнуть, поэтому сделал девушкам замечание и ударил гостью. В свою очередь обвиняемая вступилась за подругу, взяв в руки нож.

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#Екатеринбург#Убийство#Нож#Сожитель#Криминал#Елена Озерова
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