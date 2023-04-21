36-летнюю женщину задушили в Екатеринбурге

По словам Марата, за несколько дней до преступления в фирму позвонил мужчина, который сообщил, что Валентина больше на работу не придет. Он представлялся ее мужем. Во время разговора он заметно нервничал. Спустя день он опять позвонил и сказал, что на работу жена не придет.