36-летнюю женщину задушили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Убитую звали Валентина. Ее сыну сейчас три года. Убийство произошло 17 апреля в квартире на Вторчермете, пишет Е1.
Подозревают в совершении этого преступления ее бывшего мужа. О случившемся журналистам рассказал ее начальник Марат. По его словам, она только вышла из декрета, отработала четыре дня и была убита.
По словам Марата, за несколько дней до преступления в фирму позвонил мужчина, который сообщил, что Валентина больше на работу не придет. Он представлялся ее мужем. Во время разговора он заметно нервничал. Спустя день он опять позвонил и сказал, что на работу жена не придет.
Также, по словам Марата, мужчина рассказал, что у него с женой есть трудности. Марат написал Валентине сообщение, чтобы она пришла на работу для решения ряда вопросов.
После коллеги решили позвонить ее сестре, она и сообщила, что Валентину задушили. По ее данным, Валентина и бывший муж поссорились – она часто искала новое жилье, а он к ней приезжал и настаивал, что останется там жить.
Сестра Валентины взяла опеку над ребенком. Саму девушку похоронили 20 апреля.