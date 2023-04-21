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36-летнюю женщину задушили в Екатеринбурге

21 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задушили 36-летнюю женщину. У нее остался маленький ребенок.

Убитую звали Валентина. Ее сыну сейчас три года. Убийство произошло 17 апреля в квартире на Вторчермете, пишет Е1.

Подозревают в совершении этого преступления ее бывшего мужа. О случившемся журналистам рассказал ее начальник Марат. По его словам, она только вышла из декрета, отработала четыре дня и была убита.

По словам Марата, за несколько дней до преступления в фирму позвонил мужчина, который сообщил, что Валентина больше на работу не придет. Он представлялся ее мужем. Во время разговора он заметно нервничал. Спустя день он опять позвонил и сказал, что на работу жена не придет.

Также, по словам Марата, мужчина рассказал, что у него с женой есть трудности. Марат написал Валентине сообщение, чтобы она пришла на работу для решения ряда вопросов.

После коллеги решили позвонить ее сестре, она и сообщила, что Валентину задушили. По ее данным, Валентина и бывший муж поссорились – она часто искала новое жилье, а он к ней приезжал и настаивал, что останется там жить.

Сестра Валентины взяла опеку над ребенком. Саму девушку похоронили 20 апреля.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Убийство#Женщина#Удушье#Криминал#Свердловская область
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