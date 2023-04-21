TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березы

21 апреля 2023, 11:23
Фото: TagilCity.ru

Аллергиков Нижнего Тагила предупредили о распространении пыльцы березы в городе

В Нижнем Тагиле начинают цвести березы. Пыльца этого дерева является агрессивным аллергеном.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в Нижнем Тагиле синоптики Гисметео прогнозируют умеренную и низкую концентрации пыльцы в воздухе. В субботу она составит один балл по пятибалльной шкале, а в воскресенье — два балла. Опасной для аллергиков считается высокая концентрация частиц в три балла.

Данные приведены на 23 апреля в 14.00 Данные приведены на 23 апреля в 14.00
Данные приведены на 23 апреля в 14.00
Фото: Скриншот сайта Гисметео

На пике цветения одна береза продуцирует миллионы пыльцевых зерен. Они обладают хорошей летучестью и проницаемостью. Пылинки разносятся ветром на расстояние до тысячи километров. Проникая в дыхательные пути, они вызывают аллергические реакции у многих людей: насморк, слезоточивость и частое чихание.

Аллергикам Нижнего Тагила следует быть осторожнее и иметь при себе средства индивидуальной защиты. Медики рекомендуют использовать респираторы, очки и закрытую одежду.

Березовая пыльца. Как спастись летом и отличить аллергию от ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Магнитные бури снова накроют Нижний ТагилВ Нижнем Тагиле в конце апреля станет по-летнему тепло
#Евгения Сафина#Аллергия#Береза#Пыльца#Прогноз погоды#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров
Вчера, 06:49
Жильцы отказались от благоустройства двора по улице Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:03
Депутат Ильина оштрафована на 20 000 рублей за организацию пикета под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:14
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации
Вчера, 04:36
Опасный картофель был найден в Свердловской области
Вчера, 04:38
УВЗ приглашает выпускников школ стать участниками проекта «Профессионалитет»
Сегодня, 07:55