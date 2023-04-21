Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березы

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в Нижнем Тагиле синоптики Гисметео прогнозируют умеренную и низкую концентрации пыльцы в воздухе. В субботу она составит один балл по пятибалльной шкале, а в воскресенье — два балла. Опасной для аллергиков считается высокая концентрация частиц в три балла.