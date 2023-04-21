Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в Нижнем Тагиле синоптики Гисметео прогнозируют умеренную и низкую концентрации пыльцы в воздухе. В субботу она составит один балл по пятибалльной шкале, а в воскресенье — два балла. Опасной для аллергиков считается высокая концентрация частиц в три балла.
На пике цветения одна береза продуцирует миллионы пыльцевых зерен. Они обладают хорошей летучестью и проницаемостью. Пылинки разносятся ветром на расстояние до тысячи километров. Проникая в дыхательные пути, они вызывают аллергические реакции у многих людей: насморк, слезоточивость и частое чихание.
Аллергикам Нижнего Тагила следует быть осторожнее и иметь при себе средства индивидуальной защиты. Медики рекомендуют использовать респираторы, очки и закрытую одежду.