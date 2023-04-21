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Бабушка случайно сожгла пять домов в Пермском крае

21 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Пермском крае пожилая женщина не намеренно спалила пять домов. Это произошло 20 апреля.

Спасатели узнали о произошедшем в 14.15. Горели дома на улице Царская в деревне Горки Косинского округа. В результате на место поехали пожарные из четырех деревень, одного села, а также регионального главка МЧС, сообщает «КП-Пермь».

Известно, что к тому моменту, как к месту ЧП прибыли пожарные, полыхали пять домов. К 15.45 они потушили пламя. Занимались этим 32 человека на 14 спецмашинах.

Четыре из пяти сгоревших домов были жилыми. Всего выгорело 670 квадратных метров и 1 гектар сухой растительности. Огонь начал распространяться после того, как пожилая женщина стала сжигать мусор и сухую траву.

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#Пожар#Пермь#Бабушка#Сухая трава#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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