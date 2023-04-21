Бабушка случайно сожгла пять домов в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Спасатели узнали о произошедшем в 14.15. Горели дома на улице Царская в деревне Горки Косинского округа. В результате на место поехали пожарные из четырех деревень, одного села, а также регионального главка МЧС, сообщает «КП-Пермь».
Известно, что к тому моменту, как к месту ЧП прибыли пожарные, полыхали пять домов. К 15.45 они потушили пламя. Занимались этим 32 человека на 14 спецмашинах.
Четыре из пяти сгоревших домов были жилыми. Всего выгорело 670 квадратных метров и 1 гектар сухой растительности. Огонь начал распространяться после того, как пожилая женщина стала сжигать мусор и сухую траву.