Депутат Ильина оштрафована за организацию пикета под Тагилом, но вину не признает

Вопросы у судьи Евгении Мульковой возникли и к полиции, сотрудники которой составили протокол административного правонарушения только через два дня после проведения митинга. Так как в протоколе не было точных данных о том, что публичное мероприятие было проведено именно в том месте, которое указано в документе, заседание суда было отложено. Истцу предложено устранить данные замечания судьи.