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Депутат Ильина оштрафована за организацию пикета под Тагилом, но вину не признает

21 апреля 2023, 04:14
Фото: TagilCity.ru
20 апреля в Пригородном суде состоялось очередное заседание по делу депутата гордумы Нижнего Тагила Риммы Ильиной, которую обвиняли в организации незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера по добыче камня. Директора санатория привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

На первом судебном заседании Римма Ильина не признала свою вину, пояснив, что в организации митинга не участвовала, а лишь сделала несколько фото и видео, когда проезжала мимо народного схода с работы домой.

Вопросы у судьи Евгении Мульковой возникли и к полиции, сотрудники которой составили протокол административного правонарушения только через два дня после проведения митинга. Так как в протоколе не было точных данных о том, что публичное мероприятие было проведено именно в том месте, которое указано в документе, заседание суда было отложено. Истцу предложено устранить данные замечания судьи.

На сегодняшнем судебном заседании сотрудники полиции предоставили дополнительный раппорт об осмотре предполагаемого места митинга. Однако, по мнению адвоката Риммы Ильиной, этих данных не достаточно для доказательств того, что директор Леневки была организатором публичного мероприятия.

Тем не менее, судья Евгения Мулькова привлекла тагильского депутата Римму Ильину к административной ответственности и назначила штраф. Сумма штрафа по данной статье, согласно КоАП, составляю от 20 000 до 30 000 рублей для граждан и от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц. 

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Напомним, незаконный митинг в защиту Леневки от разработки карьера «Тагильским щебнем» прошел рядом с поселком 16 марта. На нем собрались около 100 человек, а также журналисты из СМИ-информационных партнеров ЕВРАЗа и сотрудники полиции. Как оказалось, народный сход не был согласован с администрацией Горноуральского округа. Однако во время самого мероприятия задержаний не было.

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Позже стало известно, что организатором митинга посчитали депутата гордумы и директора санатория «Леневка» Римму Ильину. В отношении нее был составлен протокол по административной статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления властей». Сама Римма Ильина отрицала свое присутствие на митинге.

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#Анна Григорьева#Суд#Несанкционированный митинг#Политика#Разработка карьера на Леневке под Нижним Тагилом#Эксклюзив#Нижний Тагил#Римма Ильина#Свердловская область
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