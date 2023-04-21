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Допсредства на чистую питьевую воду получит Нижний Тагил

21 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Нижний Тагил получит дополнительные средства из бюджета Свердловской области на строительство станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Она поможет обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей города.

Вопрос о распределении субсидий в 2023–2024 годах был решен положительно на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

Новая станция водоподготовки позволит перестать пользоваться старым гидроузлом, построенным еще в 70-е годы, и обеспечить качественную питьевую воду в домах Нижнего Тагила. Проект строительства станции водоподготовки «Южная» включен в заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода».

Согласно постановлению, в 2023–2024 годах на работы будет направлено 887 миллионов рублей из федерального бюджета, 66,? миллиона из регионального и 106,9 миллиона из местного.

По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в рамках проекта будет возведена станция водоподготовки. У нее будет современная линия очистка воды посредством использования самопромывных фильтров и предварительного озонирования. Проект уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, сообщили в департаменте информационной политики.

#Ирина Кирилова#Вода#Проект#Нацпроект#Станция#Водоснабжение#Город#Нижний Тагил
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