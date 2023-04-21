Допсредства на чистую питьевую воду получит Нижний Тагил

По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в рамках проекта будет возведена станция водоподготовки. У нее будет современная линия очистка воды посредством использования самопромывных фильтров и предварительного озонирования. Проект уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, сообщили в департаменте информационной политики.