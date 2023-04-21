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Два КАМАЗа и легковой автомобиль столкнулись в Нижнем Тагиле

21 апреля 2023, 16:08
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Авария с участием грузовых машин и автомобиля произошла в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе по направлению в поселок Горбуново 21 апреля 2023 года.

По словам очевидицы, из-за случившегося дорожно-транспортного происшествия на дороге сейчас возникла пробка. Транспортные средства оказались раскиданы по сторонам шоссе, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

В нижнетагильском отделе пропаганды ГИБДД отметили, что на месте происшествия сейчас работают госавтоинспекторы. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сломал ограждение и въехал в стену жилого частного дома, в котором живет многодетная семья. Пострадавших в результате ДТП не было. На водителя был составлен административный протокол.

Иномарка снесла забор и влетела в дом на Руднике в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Инспекторы#Авария#Грузовик#Черноисточинское шоссе#Происшествия
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