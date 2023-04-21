Два КАМАЗа и легковой автомобиль столкнулись в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По словам очевидицы, из-за случившегося дорожно-транспортного происшествия на дороге сейчас возникла пробка. Транспортные средства оказались раскиданы по сторонам шоссе, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В нижнетагильском отделе пропаганды ГИБДД отметили, что на месте происшествия сейчас работают госавтоинспекторы. Обстоятельства и причины аварии уточняются.
Напомним, 18 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сломал ограждение и въехал в стену жилого частного дома, в котором живет многодетная семья. Пострадавших в результате ДТП не было. На водителя был составлен административный протокол.