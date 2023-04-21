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Две школы Екатеринбурга будут закрыты на капитальный ремонт перед экзаменами

21 апреля 2023, 04:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге две школы будут закрыты на капитальный ремонт в мае 2023 года перед выпускными экзаменами.

Ремонтные работы будут проходить в школах №63 и №140. По словам замглавы департамента образования Михаила Ладейщикова, окончание ремонта планируется к концу 2023 года, пишет Е1.

Так, в школе №140 будут отремонтированы эвакуационные выходы, фасад, фойе, спортзал и кровля. Кроме того, вместо деревянных окон будут установлены новые, в кабинетах появятся новые компьютеры, мебель и мультимедийное техническое оборудование.

Капитальный ремонт было решено провести в связи с обветшанием зданий, построенных в 70-ые годы ХХ века. В период проведения экзаменов и выпускных работы в учреждениях будут приостановлены. А с 1 сентября ученики временно будут посещать другие школы.

Напомним, с 1 мая 2023 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт в спортивном зале школы №21. Завершить ремонтные работы планируется до 31 августа 2023 года.

Капремонт спортзала в кадетской школе в Нижнем Тагиле начнется 1 мая
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Школа#Капитальный ремонт#Общество
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