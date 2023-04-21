Две школы Екатеринбурга будут закрыты на капитальный ремонт перед экзаменами

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Ремонтные работы будут проходить в школах №63 и №140. По словам замглавы департамента образования Михаила Ладейщикова, окончание ремонта планируется к концу 2023 года, пишет Е1.
Так, в школе №140 будут отремонтированы эвакуационные выходы, фасад, фойе, спортзал и кровля. Кроме того, вместо деревянных окон будут установлены новые, в кабинетах появятся новые компьютеры, мебель и мультимедийное техническое оборудование.
Капитальный ремонт было решено провести в связи с обветшанием зданий, построенных в 70-ые годы ХХ века. В период проведения экзаменов и выпускных работы в учреждениях будут приостановлены. А с 1 сентября ученики временно будут посещать другие школы.
Напомним, с 1 мая 2023 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт в спортивном зале школы №21. Завершить ремонтные работы планируется до 31 августа 2023 года.