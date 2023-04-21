Фрезеровщик из ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
Простились с погибшим Дмитрием Люсиковым сегодня, 21 апреля, сообщили в местной администрации.
Родом Дмитрий из Каменска-Уральского. Он окончил школу № 1, отучился на фрезеровщика и пошел в армию.
Контракт с ЧВК он подписал в ноябре 2022 года. На спецоперации он служил в штурмовом подразделении. Участвовал в сражениях за освобождение Артемовска.
Во время одного из ракетных обстрелов он получил ожоги, несовместимые с жизнью. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и орденом «Черный крест».