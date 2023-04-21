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Где нельзя будет купить алкоголь в майские праздники в Екатеринбурге

21 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI

Продажу алкоголя в майские праздники ограничат в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на майские праздники будет ограничена продажа алкогольной продукции. Так, в разных районах города нельзя будет приобрести спиртное 30 апреля, 5, 7 и 9 мая.

30 апреля с 08:00 до 13:00 запрет будет распространяться в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.

5 мая с 09:00 до 14:00 нельзя будет приобрести алкоголь на улице Заводской — от улицы Кирова до Татищева, а также на улице Кирова — от улицы Заводской до Каменщиков.

7 мая с 08:00 до 13:00 алкоголь не будет продаваться на центральных улицах — это 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулок Театральный. Кроме того, запрещена реализация будет в районе Академический с 09:00 до 13:00. Там ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма-де Геннина.

9 мая в течение всего дня с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев будут действовать ограничения. А с 09:00 до 14:00 их введут на улицах Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Ограничения#Запрет#Алкоголь#9 Мая#Праздник#Свободное время
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