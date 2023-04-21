Где нельзя будет купить алкоголь в майские праздники в Екатеринбурге

7 мая с 08:00 до 13:00 алкоголь не будет продаваться на центральных улицах — это 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулок Театральный. Кроме того, запрещена реализация будет в районе Академический с 09:00 до 13:00. Там ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма-де Геннина.