Где нельзя будет купить алкоголь в майские праздники в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
30 апреля с 08:00 до 13:00 запрет будет распространяться в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.
5 мая с 09:00 до 14:00 нельзя будет приобрести алкоголь на улице Заводской — от улицы Кирова до Татищева, а также на улице Кирова — от улицы Заводской до Каменщиков.
7 мая с 08:00 до 13:00 алкоголь не будет продаваться на центральных улицах — это 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулок Театральный. Кроме того, запрещена реализация будет в районе Академический с 09:00 до 13:00. Там ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма-де Геннина.
9 мая в течение всего дня с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев будут действовать ограничения. А с 09:00 до 14:00 их введут на улицах Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки.